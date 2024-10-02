Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (02) em alta de 1,55%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.25s - 02-10-24 .mp3
Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 11:59
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