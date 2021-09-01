Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (01) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.08s - 01-09-21.mp3
Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 12:23
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