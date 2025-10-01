Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (01) em alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,25 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça Marlo Barcelos.
CBN Mercado Financeiro - 01-10-25
Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 11:16
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