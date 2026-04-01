Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (01) em alta de 0,15%. Já no mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 6,00 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 01-04-26.mp3
Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:53
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