Bolsa de Valores operando nesta quarta (26) em queda de 0,26%

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (26) em queda de 0,26%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,57 e Dólar Comercial a R$ 5, 56, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 12:06
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