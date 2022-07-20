Bolsa de Valores operando nesta quarta (20) em baixa de 0,92%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,54 e Dólar Comercial a R$ 5,42. Ouça Marlo Barcelos.
MERCADO FINANCEIRO - Manhã - 20-07-22
Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:14
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