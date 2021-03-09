Bolsa de Valores operando estável nesta terça-feira (09)

Bolsa de Valores operando estável, depois de leve queda de 0,15% nesta manhã de terça-feira (09). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,96 e Dólar Comercial a R$ 5,84. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 09-03-21.mp3
Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:04
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