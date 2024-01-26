Bolsa de Valores operando estável nesta sexta (26)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (26) estável a 128166 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,91. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.22s - 26-01-24
Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 12:27
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