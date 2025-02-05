Bolsa de Valores operando estável nesta quarta-feira (05). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar Comercial a R$ 5,79. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 12:02
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