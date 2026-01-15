Bolsa de Valores operando estável a 165.123 pontos, nesta quinta (15)

Bolsa de Valores nesta quinta-feira (15), operando estável a 165.123 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,25 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.26s - 15-01-25.mp3
Publicado em 15 de Janeiro de 2026 às 11:56
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