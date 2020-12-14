Bolsa de Valores operando em queda nesta segunda (14)

Nesta segunda-feira (14) a Bolsa paulista recua 0,9%, cotada a 115.023 pontos. No mercado de moedas, dólar cotado a R$ 5,008 (avança 0,29%) e o euro a R$ 6,018 (avança 0,75%). Ouça os números completos!
Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 13:18
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