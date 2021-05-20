Bolsa de Valores operando em queda nesta quinta-feira (20)

Bolsa de Valores operando em queda de 0,15% ao final da manhã desta quinta-feira (20). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 20-05-21.mp3
Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:51
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