Bolsa de Valores operando em queda nesta quinta-feira (16)

Bolsa de Valores operando ao final da manhã desta quinta-feira (16) em queda de 1,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlos Barçelos - 16-07-20
Publicado em 16 de Julho de 2020 às 12:09
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