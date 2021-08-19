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Bolsa de Valores operando em queda de 1,32% nesta quinta-feira (19)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,34 e Dólar Comercial a R$ 5,43

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:25

Publicado em 

19 ago 2021 às 12:25
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando em queda de 1,32% nesta quinta-feira (19). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,34 e Dólar Comercial a R$ 5,43. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.14s - 19-08-21.mp3

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