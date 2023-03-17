Bolsa de Valores operando em queda de 1,25% nesta sexta-feira (17). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,60 e Dólar Comercial a R$ 5,26. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.12s -17-03-23 .mp3
Publicado em 17 de Março de 2023 às 12:07
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta