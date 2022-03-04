Bolsa de Valores operando em queda de 1% nesta sexta-feira (04). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 04-03-22.mp3
Publicado em 04 de Março de 2022 às 11:59
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