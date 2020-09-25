Bolsa de Valores operando em queda de 1% nesta sexta (25)

Bolsa de Valores operando ao final desta manhã em queda de 1% no Brasil. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6, 47 e Dólar Comercial a R$ 5,57, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelo - 25-09-20
Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:05
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