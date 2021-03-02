Bolsa de Valores operando em queda de 1,72 % nesta terça-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,86 e Dólar Comercial a R$ 5,70, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 02-03-21
Publicado em 02 de Março de 2021 às 12:01
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