Bolsa de Valores operando em queda de 1,66% nesta segunda-feira (21). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial a R$ 5,15%, ambos em alta. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 21-12-20
Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:09
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