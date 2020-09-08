Bolsa de Valores operando em queda de 1,6% nesta terça-feira (08)

Bolsa de Valores operando em queda de 1,6% neste final de manhã de terça-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado financeiro - 08.09.2020
Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:07
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