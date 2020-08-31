Bolsa de Valores operando em queda de 1,46% nesta segunda-feira (31). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,55 e Dólar Comercial a R$ 5,48, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - MArlo Barcelos- 31-08-20
Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:55
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