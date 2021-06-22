Bolsa de Valores operando em queda de 0,99% nesta terça-feira (22). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 22-06-21.mp3
Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:11
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