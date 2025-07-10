Bolsa de Valores operando em queda de 0,98%, nesta quinta (10)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (10) em queda de 0,98%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,47 e Dólar Comercial a R$ 5,53. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 10-07-25.mp3
Publicado em 10 de Julho de 2025 às 12:14
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta