Bolsa de Valores operando em queda de 0,92%, nesta quarta (1°)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (1º) em queda de 0,92%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,07.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 12:05
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