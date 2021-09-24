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Bolsa de Valores operando em queda de 0,74% nesta sexta-feira (24)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,35

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:01

Publicado em 

24 set 2021 às 12:01
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando em queda de 0,74% nesta sexta-feira (24). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 24-09-21.mp3

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