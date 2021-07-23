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Bolsa de Valores operando em queda de 0,5% nesta sexta-feira (23)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,08 e Dólar Comercial a R$ 5,18

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:05

Publicado em 

23 jul 2021 às 12:05
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa, mercado de moedas
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando em queda de 0,5% nesta sexta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,08 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 23-07-21.mp3

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