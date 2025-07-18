Bolsa de Valores operando em queda de 0,5%, nesta sexta (18)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (18) em queda de 0,5 %. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial a R$ 5,53. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - MARLO - 18-07-25
Publicado em 18 de Julho de 2025 às 12:03
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