Bolsa de Valores operando em queda de 0,5%, nesta segunda (06)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em queda de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,57 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.12s - 06-02-23.mp3
Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 12:05
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