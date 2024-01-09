Bolsa de Valores operando em queda de 0,48%, nesta terça (09)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (09) em queda de 0,48%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,35 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.25s- 09-01-24
Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 12:04
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