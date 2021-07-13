Bolsa de Valores operando em queda de 0,46% nesta terça-feira (13). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,12 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 13-07-21.mp3
Publicado em 13 de Julho de 2021 às 12:10
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