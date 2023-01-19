Bolsa de Valores operando em queda de 0,22%, nesta quinta-feira (19)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (19) em queda de 0,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,62 e Dólar Comercial a R$ 5,18.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.04s - 19-01-23.mp3
Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 12:18
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta