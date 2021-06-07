Bolsa de Valores operando em queda de 0,20% nesta segunda-feira (07). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,05, ambos em alta. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 07-06-21.mp3
Publicado em 07 de Junho de 2021 às 12:12
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