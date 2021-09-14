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Bolsa de Valores operando em queda de 0,12% nesta terça-feira (14)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,24

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:05

Publicado em 

14 set 2021 às 12:05
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo
Sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando em queda de 0,12% nesta terça-feira (14). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 14-09-21

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