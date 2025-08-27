Bolsa de Valores operando em queda de 0,02%, nesta quarta (27)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (27) em queda de 0,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,44. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 27-08-25.mp3
Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 11:50
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