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Bolsa de Valores operando em queda de 0,71% após abrir em alta

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:28

Publicado em 

02 set 2020 às 12:28
Bolsa de Valores operando em queda de 0,71% após abrir em alta nesta quarta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,36, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcellos -02-08-20

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