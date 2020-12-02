Bolsa de Valores operando em queda de 0,61% nesta quarta-feira (02)

Bolsa de Valores operando no Brasil em leve queda de 0,61% nesta quarta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 02-12-20
Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:20
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