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Bolsa de Valores operando em queda de 0,61% nesta quarta-feira (02)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:20

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:20
Bolsa de Valores operando no Brasil em leve queda de 0,61% nesta quarta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça Marlo Barcelos.  
Mercado Financeiro - 02-12-20

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