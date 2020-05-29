Bolsa de Valores operando em queda de 0,57% nesta sexta-feira (29)

Bolsa de Valores de São Paulo operando em queda de 0,57% nesta sexta-feira (29). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,04 e Dólar a R$ 5,43, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.16s - 29-05-20
Publicado em 29 de Maio de 2020 às 11:52
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