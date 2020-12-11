Bolsa de Valores operando em queda de 0,4% nesta sexta-feira (11). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,15 e Dólar Comercial a R$ 5,07, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 11-12-20
Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:48
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