Bolsa de Valores operando em queda de 0,25% nesta terça-feira (29)

Bolsa de Valores operando em queda de 0,25% neste final de manhã de terça-feira (29). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,38 e Dólar Comercial a R$ 5,20, ambos também em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 29-12-20
Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 13:06
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