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Bolsa de Valores operando em queda de 0,25% nesta terça-feira (27)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 12:20

Publicado em 

27 out 2020 às 12:20
Bolsa de Valores operando em queda de 0,25% nesta terça-feira (27). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,67 e Dólar Comercial a R$ 5,65. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.15s - 27-10-20

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