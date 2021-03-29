Bolsa de Valores operando em queda de 0,2% nesta segunda-feira (29). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,82 e Dólar Comercial a R$ 5,80, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 29-03-21
Publicado em 29 de Março de 2021 às 12:05
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