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MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando em queda de 0,2% nesta segunda-feira (29)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 29 de Março de 2021 às 12:05

Publicado em 

29 mar 2021 às 12:05
Bolsa de Valores operando em queda de 0,2% nesta segunda-feira (29). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,82 e Dólar Comercial a R$ 5,80, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 29-03-21

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