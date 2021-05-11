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Bolsa de Valores operando em queda de 0,19% nesta terça-feira (11)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 12:03

Publicado em 

11 mai 2021 às 12:03
Bolsa de Valores operando em queda de 0,19% nesta terça-feira (11). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,24. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 11-05-21.mp3

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