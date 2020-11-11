Bolsa de Valores operando em queda de 0,17% nesta quarta-feira (11)

Bolsa de Valores operando em queda de 0,17% ao final da manhã desta quarta-feira (11). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,33 e Dólar Comercial R$ 5,39, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 11-11-20
Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:03
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