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Bolsa de Valores operando em queda de 0,12% nesta quarta-feira (19)

Ouça a análise de Marlo Barcelos

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:13

Publicado em 

19 ago 2020 às 12:13
Bolsa de Valores operando em queda de 0,12% nesta quarta-feira (19). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,49, em alta. Ouça a análise de Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 19-08-20

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