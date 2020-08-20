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Bolsa de Valores operando em queda 0,81% nesta quinta-feira (20)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:06

Publicado em 

20 ago 2020 às 12:06
Bolsa de Valores operando em queda 0,81% nesta quinta-feira (20). No mercado de moedas, Euro cotado 6,69 a R$ e Dólar Comercial a R$ 5,65. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 20-08-20

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