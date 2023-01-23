Bolsa de Valores operando em pequena queda de 0,15%, nesta segunda-feira (23)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (23) em pequena queda de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,66 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.05s - 23-01-23.mp3
Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:23
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