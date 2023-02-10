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Bolsa de Valores operando em pequena baixa de 0,06%, nesta sexta (10)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 12:25

Publicado em 

10 fev 2023 às 12:25
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (10) em pequena baixa de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,61 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.12s - 10-02-23.mp3

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