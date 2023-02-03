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Bolsa de Valores operando em pequena baixa de 0,06%, nesta sexta (03)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 12:01

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03 fev 2023 às 12:01
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em pequena baixa de 0,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,55 e Dólar Comercial a R$ 5,11. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 03-02-23.mp3

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