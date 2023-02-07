Bolsa de Valores operando em pequena baixa de 0,05%, nesta terça (07)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em pequena baixa de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,53 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.09s - 07-02-23.mp3
Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:23
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