Bolsa de Valores operando em ligeira queda de 0,18%, nesta terça (10)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (10) em ligeira queda de 0,18%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,18 e Dólar Comercial a R$ 5,19. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 10 de Fevereiro de 2026 às 12:20
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